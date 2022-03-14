Iğdır’da 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Iğdır İl Merkez ve Tuzluca ilçelerinde yapılan operasyonda toplam 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edileceği, belirtildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.