Iğdır'da bir ilçede eğitime ara verildi

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köylerdeki okullarda ve taşımalı eğitime 15 Mart Salı günü ara verildiği bildirildi.

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