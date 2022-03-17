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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da asırlardır ayakta kalan gelenek: "Ölü Bayramı"

İHA

Iğdır’da asırlardır ayakta kalan gelenek: "Ölü Bayramı"

Iğdır'da asırlardır kutlanan Nevruz Bayramı öncesi mart ayının ikinci haftasında gelenek olarak yaşatılan "Ölü Bayramı"nda mezarlık ziyaretleri yapıldı.
Asırlardır Nevruz Bayramı, "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kutlanıyor. Nevruz Bayramı’nın coşkulu ve geleneklere göre kutlandığı Iğdır’da asırlardır çok önemli bir gelenek de yaşatılıyor. Her yıl Nevruz Bayramı'ndan önceki salı ve perşembe günleri, nevruz geleneğinin önemli parçalarından biri olan "Ölü Bayramı" kapsamında kabir ziyaretleri yapılıyor. Mart ayının ikinci haftasında geleneğe göre mezarlıklar ziyaret edilip temizlik yapılarak ölüler için dua ediliyor. Iğdır’da yaşayan Azerbaycan Türkleri, aşamalar halinde kutladıkları bu etkinlikte mezarlık ziyaretlerinin ardından baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı'nı karşılıyor. Vatandaşlar, ölen yakınlarının mezarını ziyaret edip Kur'anı Kerim okuyarak dua ederken, "Ölü Bayramı" haftasında mutluluk ve hüznü birlikte yaşıyor.
Iğdır'ın Melekli ilçesinde düzenlenen etkinlikte yüzlerce insan bir araya geldi. Kabir ziyaretine gelen Ali Çatak isimli vatandaş, “Her yıl bu ayda, bu mevsimde bizim 'Ölü Bayramı' dediğimiz bayramda mezarlığa gelip ölülerimizi yâd ederiz. Bu yıllardır süren gelenek ve göreneklerimizdir. Bunun anlamı da mezarlıklarımız temizlensin, ölülerimiz akıllardan çıkmasın. Bunu da bu şekilde anımsıyoruz ki toplum olarak ölü çıkanın evine gider ziyaret eder, acılarına ortak oluruz” dedi.
Mezar taşına vurarak geldiğini ölen kişiye haber ettiğini belirten Çatak, “Bizim gelenek ve göreneklerimize göre mezar taşına vurduğun zaman burada seni anıyorum anlamına geliyor. 'Biz de buradayız, senin yanındayız' anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Her yıl kabir ziyaretinin Nevruz'dan önce yapıldığını ve İslam geleneği olarak devam ettiğini belirten Hasan Bağcı ise, “Yüzlerce yıldan beridir devam eden ve yakın veya uzakta aramızdan ayrılanlar için yapılan bu kabir üstü ziyareti, bir İslam geleneği olarak devam ettirilmektedir. Buradaki amaç Nevruz öncesi ölmüşlerimizi hatırlamak, onları yâd etmektir. Bakımsızlıktan dökülen mezarlıkları tamir etmek, ölenlerin hayrına ihsanlar vermek ve ölenlerin hayır dualarını almak da bu ziyaretin amacıdır” diye konuştu.
Kur'anı Kerim okuyup dua eden vatandaşlar, şeker ve lokum dağıttı. Vatandaşlar, ölenlerin bayramının kutlanmasının ardından Nevruz Bayramı'nın diğer aşamalarını kutlamak üzere mezarlıklardan ayrıldı.

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