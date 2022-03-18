Iğdır’da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

İHA

Iğdır’da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

Iğdır Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Iğdır'da bugün birçok program düzenlendi. Günün anısına şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi. Iğdır’da özel bir düğün salonunda düzenlenen programa şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemek şehitler için yapılan dua ile başladı.
Şehit aileleri ve gazilerin her zaman devlet olarak yanlarında olduklarını belirten Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan uğruna, bu toprak uğruna ebediyete, mukadeseya emanet ettiniz. Bunun bu dünyada herhangi bir karşılığı devletimizin, milletimizin sizler için yapacağı hiçbir şey onun yerini dolduramaz. Bu topraklara sahip çıktıkları için, bu toprak ile bütünleştikleri için bu toprak üzerinde oynanan oyunları bozmak için kanlarından canlarından bu devlete bir şeyler verdikleri için onların yanında olacağız” dedi.
Program yemeğin ardından edilen duayla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Iğdır'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü ...
Aleyna Ağgül davası ertelendi
YEREL HABERLER Aleyna Ağgül davası ertelendi
Iğdır’da asırlardır ayakta kalan gelenek: "Ölü Bayramı"
YEREL HABERLER Iğdır’da asırlardır ayakta kalan gelenek: "Ölü ...
Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
YEREL HABERLER Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.