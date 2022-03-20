Başkan Tulay yeniden seçildi

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Iğdır Türk Kızılay’ı olağan genel kurul toplantısını yaptı. Şube Başkanlığına Asim Tulay, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yeniden seçildi.

Başkan Asim Tulay, 3 yıl içinde Iğdır şubesi olarak yapılan nakdi, gıda ve giyim yardımlarından bahsetti. Tulay, “Gelecek 3 yıl için yapılacak Iğdır Kızılay Merkez Binası, AŞ evi projesi, Kan Merkezi başta olmak üzere projelerimiz var. Iğdır’da yapılacak faaliyetler ve yardımlar için Iğdırlı iş insanlarına gideceğiz. Iğdır için bağışlar toplayarak gayret göstereceğiz” dedi.

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