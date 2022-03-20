Iğdır'da 42 köy yolu ulaşıma kapandı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Iğdır'da Mart ayında etkili olan kar yağışından sonra 42 köy yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve beraberinde etkili olan tipi nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor. Köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği öğrenilirken Tuzluca ilçesinde kar yağışının devam ettiği öğrenildi.

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