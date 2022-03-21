Iğdır'da bazı köy okulları tatil edildi

Iğdır merkeze bağlı bazı köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Iğdır'da etkili olan kar yağışı eğitimde de aksamalara neden oluyor. Kar yağışı ile birlikte Iğdır Tuzluca ilçesindeki tüm okullar dün akşam alınan karar ile bugün tatil edildi. Gece süren kar yağışı ile birlikte merkeze bağlı Gürpınar, Alibey Köyü, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca,Kızılkule ve Suveren köylerinde de bugün eğitime ara verildi.



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