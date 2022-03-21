Iğdır Nevruz'a kar ile uyandı

Doğunun Çukurova’sı Iğdır, "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruz'a, kar ile uyandı.

Iğdır, ilkbahar mevsiminde kara teslim oldu. Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar ile birlikte Nevruz günü Iğdırlılar da kar yağışına uyandı. Beyaz örtü ile kaplanan Iğdır’da ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Mart ayının ilk günlerinde havanın ısınması ile başlayan inşaat sezonu da yeniden durdu. İnşaat çalışması olan bütün yerlerde kar yağışından dolayı çalışmaya ara verildi.



"İlk defa Nevruz'da bu kadar kar yağdığını gördüm"

Hayatında ilk defa böyle bir durum ile karşılaştığını belirten Selçuk Toktamış isimli vatandaş, “21 Mart Nevruz gününde ilk defa bu karı görüyorum. Bu yaşıma geldiğim süre içinde ilk defa bunu yaşıyorum, Nevruzda soğuk ve karı, bu iklimi ilk defa yaşıyoruz” dedi. Nevruz’da kar yağışının pek görülmediğini belirten Menaf Güngör isimli vatandaş ise, “Ben 56 yaşındayım ilk defa Nevruz'da bu kadar kar yağdığını gördüm. İklimin bu kadar da değişeceğini tahmin etmiyordum. Toprak, Iğdır için bir berekettir. Tarlalarımız için bu yılın bereketli olacağına inanıyorum. Kayısı için iyi oldu, ağaçların erken uyanmasını erteledi” diye konuştu.

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