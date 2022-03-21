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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’a gelen Sarıgül, internette gündem olan ‘vatandaş tokadı’ ile ilgili konuştu

İHA

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır'da partililer ile bir araya geldi.

Iğdır’a gelen Sarıgül, internette gündem olan ‘vatandaş tokadı’ ile ilgili konuştu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır’da partililer ile bir araya geldi.
TDP lideri Sarıgül, partililer ile bir araya gelmek için Iğdır’a geldi. Iğdır’ ı gezen Mustafa Sarıgül, daha sonra bir kahvede vatandaşlar ile bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapan Sarıgül, UkraynaRusya savaşına değinerek, "Yaşanan bu savaş Avrupa’nın çirkin yüzünü, gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Savaştan kaçan Suriyelilere kapılarını kapatan onları ölüme iten sandallarını batıran Avrupa, Ukraynalıları sıcak içecekler ile, sandviçler ile güler yüzle karşılıyorlar” dedi.
Iğdır’ın hak ettiği yerde olmadığını söyleyen Sarıgül, ”Iğdır gibi iklimi ile tarımı ile doğası ile turizmi ile 3 ülkeye sınır ticaretine elverişli bir şehirde gerçekten biraz önce gördüm büyük bir işsizlik var. Iğdır’da yoksulluk var, çiftçi para kazanamıyor. Esnafımızın morali bozuk, siftah yapmadan eve gidiyor. İş yapmayan esnafımızın işyerlerini kapattığını üzülerek görüyorum” dedi.
Fahiş fiyatlarına sinirlenip tüp ve ayçiçek yağı gibi ürünleri tokatladığı görüntülerle gündem oluşturan Sarıgül, Ankara Ayaş’ta Kasaplık yapan bir vatandaşın dükkanını ziyaret ettiği zaman vatandaşın omzuna sert bir tokat atmış, "Bu heyecanı sende görüyorum" ifadesini kullanmıştı. İnternette gündem olan görüntü ile ilgili de konuşan Sarıgül, “Gence senin enerjini görüyorum, heyecanını görüyorum muazzamsın, dedim. Genç bana, başkanım bir tik tok vidosu çekelim dedi. Bende orada dedim tik toku çekelim beraber olalım. Ama senden de ricam şu: Üç tane olay var. Bir siyasi güç, iki ekonomik güç, üç toplumsal çevre gücü. Ben sana kurban olayım, senin mutlaka partiye girmen lazım ve çalışman lazım. Bu güzelliğini bu enerjini partiye harcaman lazım, dedim. Ve şöyle bir tokalaştık” dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, daha sonra vatandaşlar ile yumurta tokuşturdu, yakılan ateşin üzerinden atladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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