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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Açıklama yapamayan Vali yardımcısına tepki

İHA

Açıklama yapamayan Vali yardımcısına tepki

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı için Iğdır’da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Iğdır’da yapılması planlanan Nevruz Bayram’ı kutlamaları için günler öncesinden hazırlık yapılmaya başlandı. Iğdır Belediye meydanında yapılacak olan program hava muhalefeti nedeni ile Kazım Karabekir Spor Salonuna alındı. Günler öncesinden belli olan programa davet edilen vatandaşlar konser alanına akın ettikçe, konserin yapılacağı salon yetersiz kaldı. Saatler geçtikçe kalabalık gruplar halinde gelmeye başlayan vatandaşlar, salon kapısı önünde yığılmaya başladı. Yoğun ilginin olduğu konser adeta izdihama dönüştü.

“Organizasyonu yöneten Vali yardımcısı Özcan yuhalandı”
İçeri giremeyen vatandaşlara açıklama yapması için spor salonunun önüne gönderilen Vali yardımcısı Fatih Özcan, açıklama yapamayınca tepkili vatandaşlar tarafından yuhalandı. Vali Yardımcısı Özcan’nın açıklama yapamadığı ve dağıtılmasını istediği tepkili vatandaşlar, içeri giremeyeceğini anlayınca, Nevruz ateşi yakıp davul zurna eşliğinde halay çekmeye başladı. İçeri giremeyen tepkili vatandaşları gören emniyet müdürü Oğuzhan Yonca, ateşin başında davul zurna eşliğinde halay çekerek vatandaşların gönlünü aldı.
Alana alınmayan vatandaşların tepki göstererek konser alanından ayrıldığı görüldü.

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