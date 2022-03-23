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Iğdır'da kaçak keklik avı yapanlara idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı, tuzaklara ise el konuldu.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Iğdır Taşburun Jandarma Komutanlığı ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince Ağrı Dağı Milli Parkı sınırlarında ortaklaşa koruma kontrol faaliyeti yapıldı.

Koruma Kontrol faaliyetleri esnasında, canlı mühre ve tuzak kullanarak avlanan 3 şahıs tespit edildi. Şahıslar ile birlikte 2 adet kınalı kekliğe, 2 adet kafes ve tuzağa el konularak şahıslar hakkında idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

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