TADDEF Genel Başkanı Yardımcısı Ünsal: "Azerbaycanlı vatandaşlar sağlık hizmetinden indirimli faydalansın"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TADDEF Genel Başkanı Yardımcısı Ünsal: "Azerbaycanlı vatandaşlar sağlık hizmetinden indirimli faydalansın"

İHA

TADDEF Genel Başkanı Yardımcısı Ünsal: "Azerbaycanlı vatandaşlar sağlık hizmetinden indirimli faydalansın"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, "Türkiye'de çeşitli sebeplerle bulunan veya turist olarak gelen Azerbaycan vatandaşlarının Türk vatandaşları gibi sağlık hizmetinden faydalansınlar" dedi.
Şu anda Azerbaycan’dan Türkiye’ye gezmek için gelip hastalanan veya muayene olmak için gelen bir vatandaşın 327 TL gibi muayene ücreti ödediğini belirten Ünsal, "Bu miktar çok yüksek bizler iki devlet tek milletiz. Bunun için Türkiye’deki sigortasız vatandaşların ödediği fiyattan muayene ücreti ödemelidirler" dedi. Ünsal konuşmasının devamında "Daha önce 105 TL ödüyorlardı. 2022 yılıyla birlikte bu miktar 327 TL ‘ye yükselmiştir.Bu da Azerbaycanlı vatandaşları zorlamaktadır.Nahcıvan Özerk Cumhuriyetinden her gün hastalar gelerek Iğdır’da ve Kars,Erzurum hastanelerinde tedavi olmaktadırlar.Fiyatların yüksekliği sıkıntı oluşturmaktadır. Suriyeli mülteciler ücretsiz muayene oluyorlar. Gardaş dediğimiz tek millet dediğimiz Azerbaycan Türkleri de indirimli muayene olsunlar” şeklinde konuştu.
Ünsal şunları kaydetti:
”Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’da yapmış olduğu açıklamadaki, 'Nahcivan’da yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bizim hastanelerimizde Türk vatandaşlarının faydalandığı haklarla muayene olabilirler' sözü aradan geçen onca zamana rağmen gerçekleşmemiştir. Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın o zaman yaptığı bu açıklama hem bizleri hem de Nahcivan’da yaşayan Türk kardeşlerimizi sevindirmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın Azerbaycanlı kardeşlerimiz özellikle Nahcıvan da yaşayan vatandaşlar Türkiyedeki hastanelerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının faydalandığı ücretten tedavi olabilir faydalanabilir, sözünün gerçekleşmesini bekliyoruz. Çünkü Sağlık sektöründe büyük gelişim gösteren Türkiye’de Azerbaycanlı vatandaşlar bugün muayene olduğunda 23 katı ödeme yapmaktadırlar. Bu konunun ele alınarak en kısa sürede Azerbaycanlı vatandaşların, Türk vatandaşlar gibi muayene, ameliyat olmalarının sağlanmasını bekliyoruz. Bu gerçekleştiğinde sağlık sektörümüz büyük gelişim gösterecektir. Hem de Azerbaycanlı vatandaşlarımız uygun şekilde sağlık hizmeti alacaktır. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan müjdeli haberi bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da doğalgaz borusu patladı, vatandaşlar film izler gibi izledi
YEREL HABERLER Iğdır’da doğalgaz borusu patladı, vatandaşlar film ...
Yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı
Iğdır’da bisiklet hırsızları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Iğdır’da bisiklet hırsızları güvenlik kamerasında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.