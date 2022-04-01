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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

İHA

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Iğdır'da, uyuşturucu ticareti yapan ya da kullananlara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda 12,88 gram esrar, 0,45 gram eroin, 172,41 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile birlikte 25 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 2 şüpheli şahsa ise uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınanlardan biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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