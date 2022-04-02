Üniversiteliler pandemide ortaya çıkan toplumsal sorunları kitaplaştırdı



Salih TEKİN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR Üniversitesi'nde 21 öğrenciden oluşan araştırma grubu, öğretim üyesi Dr. Sait Yıldırım'ın danışmanlığında Covid-19 salgınıyla ortaya çıkan toplumsal sorunları araştırıp kitap haline getirdi. 'Toplumsal Duyarlılık Çalışmaları' başlıklı kitapta salgın döneminde sağlık çalışanlarının, kadınların ve öğretmenlerin yaşadıklarına dair sorunlara dikkat çekildi.

Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde 1´inci ve 2'nci sınıfta okuyan 21 öğrenciden oluşan araştırma grubu, Covid-19 salgınıyla ilgili çalışma yaptı. Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sait Yıldırım'ın danışmanlığında yapılan ders kapsamında öğrenciler başta kendi memleketleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında araştırma yaptı. Öğrencilerin araştırma sonuçları Dr. Yıldırım'ın editörlüğünde kitaplaştırıldı. 'Toplumsal Duyarlılık Çalışmaları' adıyla çıkan kitapta salgın sürecinde sağlık çalışanlarının, kadın ve öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar üzerine yapılan araştırmalar yer aldı. Ayrıca kadına yönelik şiddet, erken yaşta evlilik, kadın cinayetleri, boşanma sebepleri, teknoloji bağımlığı ve hayvan hakları gibi güncel sorunlar da toplumsal duyarlılık odağında ele alındı.

PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDILAR

Covid-19 çalışmalarında önemli sonuçlara ulaştıklarını ifade eden Dr. Sait Yıldırım, "Özellikle sağlık çalışanlarımızın Covid-19 sürecindeki fedakarlıkları gerçekten takdire şayan niteliktedir. Çalışmalarımızda çoğunlukla koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının iş yükünden dolayı aile ve sosyal çevreleriyle yeterince zaman geçirememesinin, onların psikolojik olarak yıpranmalarına yol açtığını tespit ettik. Benzer şekilde uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin belli ölçüde erişim problemi yaşadıkları özellikle dikkatimizi çekti. Ancak uzaktan eğitimle birlikte dijitalleşmenin önemin de kavranıldığını, öğrencilerin ve öğretmenlerin farklı alanlarda eğitim ve imkanlara erişebildiklerini de gözlemledik" diye konuştu.

Dr. Yıldırım, "Bu çalışmayla öğrencilerimiz, toplumsal sorunlar ve bu sorunlara yönelik duyarlılığı hem bilimsel hem de sosyal anlamda benimseyerek yetişme imkanı elde ediyorlar" dedi.

'TOPLUMSAL DUYARLILIĞI, İYİLİĞE DAİR YATIRIM OLARAK GÖRÜYORUZ'

Kitabın yayımlanması nedeniyle öğrencileri tebrik eden Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bilim ve teknolojideki gelişmelere nazaran sosyal problemlere yönelik akademik çalışmaların daha önemsenmesi gerektiğini belirtti. Kitapta ele alınan sosyal problemlerin, ulusal hatta evrensel nitelikle sorunlar olarak karşılarına çıktığını ifade eden Alma, şunları söyledi:

"Bu sorunlara yönelik özellikle öğrencilerin duyarlılık kazanması çok kıymetli. Yani gençlerin bunları dert edinmesi lazım. Biz de hocalarımız üzerinden öğrencilerimiz aracılığıyla, toplumsal sorunların nabzını tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bugünün öğrencileri yarının ebeveynleri, yöneticileri olacak. Bu noktada toplumsal duyarlılığı, kısa, orta ve uzun vadede iyiliğe dair bir yatırım olarak görüyoruz."

21 ÖGRENCİ 1 YIL SÜREYLE ÇALIŞTI

Dr. Sait Yıldırım'ın editörlüğünde hazırlanan kitaptaki araştırmalar, 21 öğrencinin 1 yıl süren çalışmasıyla kaleme alındı. Kitapta Abuzer Sivri, Beritan Eren, Çiğdem Yaver, Elif Çelik, Eylem Demir, Gizem Kılıç, Gizem Şerife Tabak, Gurbet Durmuş, Hacer Nur Yaşar, Hasan Gezici, İlayda Dayanık, Kıvılcım Karadağ, Makbule Ceylan, Merve Güzel, Nergiz Konuksever, Öznur Korkmaz, Reyhan Sabaz, Sibel Bozkurt, Şevin Evren, Yunus Aksoy ve Zehra Tutal'ın yazıları yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Salih TEKİN

2022-04-02 12:10:06



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