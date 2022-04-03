Iğdır’da meyve ağaçlarında aşı ve budama eğitimi

Iğdır’da meyveciliğin yaygın olmasıyla birlikte yetkililer tarafından çiftçilere uygulamalı olarak meyve ağaçlarında aşı ve budama eğitimi veriliyor.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, "Doğu`nun Çukurovası" Iğdır’da bahar ayının gelmesiyle birlikte aşı ve budama çalışmaları da hız kazandı. Bahçelerinde aşı ve budama yapan çiftçilere Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından destek veriliyor. Yetkililer hem çalışmalara destek veriyor hem de çiftçilere uygulamalı olarak eğitim veriyor.

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