El freni çekilmeyen otomobil, kara yoluna girdi; o anlar kamerada

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da el freni çekilmeyen otomobil, kara yoluna girerek iki aracın ortasından karşıya geçip bir iş yerinin önündeki merdivenlere çarparak durdu. Otomobilde hasar oluşurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karakoyunlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücü kursuna ait otomobilin şoförü, aracı park edip iş yerine girdi. Bir süre sonra el freni çekilmeyen otomobil, arkaya doğru hızla gitmeye başladı. IğdırNahçıvan kara yoluna giren beyaz renkli otomobil, biri kamyon iki aracından ortasından kıl payı geçti. Yolun karşısına ilerleyen otomobil, daha sonra bir iş yerinin önündeki merdivenlere çarparak durdu. Otomobilde hafif çaplı hasar oluşurken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-04-05 13:25:00
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