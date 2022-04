Iğdır'da çiçekleriyle tabloları aratmayan kayısı ağaçları havadan görüntülendi

'Joseph K.’ The Stay Warehouse'da

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak anılan Iğdır’da kayısı ağaçları çiçek açtı, tabloları aratmayan görsel şölen oluşturan kayısı bahçeleri havadan görüntülendi.

Iğdır’da yetişen kendine has aromasıyla sofralık olarak tüketilen başta Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a ihraç edilen Iğdır kayısısı çiçek açtı. Türkiye'de kayısı üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Iğdır'da, çiçek açan kayısı ağaçları, tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu. Kendine has aromasıyla kayısıların yetiştiği ağaçlar, açan çiçekleriyle etrafı beyaza bürüdü. Iğdır’da birçok meyve ağacının bulunduğu İrem Bağları da kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla beyaza büründü.

Her yıl kayısı ağaçlarının çiçek açması ile birlikte görsel bir şölen oluştuğunu belirten Tamer Atlas, “Kayısı bizim Iğdır’ın geçim kaynağıdır. Kayısı festivalimiz var, dileriz ki kayısı çiçeği festivalimiz de olsun. Kayısı çiçeklerinin görseli ilimizde muhteşem bir görüntüye sahip olmaktadır. Gençlerimiz için kayısı bahçeleri, bol bol vakit geçirdikleri fotoğraf çektirdikleri görsel şölen oluşturan bir yerdir. İlimizde gençlerimiz olsun ailelerimiz olsun hafta sonlarını kayısı bahçelerinde geçirirler. Piknik yaparak, bisiklet sürerek, yürüyüş yaparak kayısı bahçelerinde güzel vakit geçiririz” dedi.

