El freni çekilmeyen araç hareket etti, facia ucuz atlatıldı Yola inen otomobilin diğer araçlara çarpmadan ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

– Iğdır’da el freni çekilmeyen otomobil, araçların arasından geçerek bir iş yerine girdi. Maddi hasarlı atlatılan kazada facianın eşiğinden dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da sürücü kursuna ait bir otomobilin sürücüsü benzin istasyonuna gelerek aracı park etti. Daha sonra sürücü ihtiyaçlarını karşılamak için benzin istasyonuna girdi. Otomobili park ettiği yer hafif yokuş olduğu için araç yokuş aşağı geri geri gitmeye başladı. O esnada araç, hızlı bir şekilde karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet ile bir otomobil arasından geçerek karşı tarafta bulunan bir iş yerine girdi. Araçların arasından kıl payı geçen otomobil, yolun karşısında bulunan iş yerinin basamaklarına çarparak durabildi.

El freni çekilmeyen otomobilde maddi hasar meydana gelirken, o anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

