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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyası

İHA

Iğdır’da ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyası

Iğdır’da traktörlerin karıştığı trafik kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyası hayata geçirildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yürütülecek olan ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyası için Küllük köyünde tören düzenlendi. Törende traktörlere reflektör takıldı. Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan kampanya töreninde konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Karaca, “Geçmişte yollarımızın durumundan kaynaklı çok sayıda trafik kazası yaşanıyordu, bu yol durumuna bağlı olandı. Günümüzde ise daha çok sürücü hataları ile yeterli ışıklandırma ve işaretin olmamasından kaynaklı trafik kazaları olmaktadır. Bugün başlattığımız kampanya ile inşallah traktörlerin sebep olduğu veya karıştığı kazaları ilimiz sınırları içerisinde en aza indirmeye çalışacağız. Buna katkı sağlamaya çalışacağız. İlimizde geçen yıl 25 traktörümüz trafik kazasına karışmış veya sebep olmuştur. Bu kampanya fikrimizi ortaya koyduğumuz zaman bize destek veren sayın valimize teşekkür ediyoruz. Bu kampanya aynı zamanda tedarik ettiğimiz ürünler sayısına baktığımız zaman da Türkiye çapında bir seferde en fazla alınan reflektördür. Valimizin desteği ile biz 900 adet reflektör satın aldık. Diğer illerde maksimum alınan 7080 civarında reflektör olduğunu da öğrenmiş olduk. Bu 900 çift reflektör ilimizdeki toplam traktör sayısının üçte birine yetecek sayıdadır. Biz emniyet ve jandarma trafik ekipleri olarak yol yol, köy köy dolaşarak bunları o traktörlere monte edeceğiz ve bunu takip edeceğiz” dedi.
Yapılan kampanyalarda kurumların ortak çalışmasına vurgu yapan Iğdır Valisi Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Biz bu ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyasını başlattığımız zaman kurumların beraber çalışma kabiliyetinden belediyeden, özel idareden, jandarmadan ve emniyetten sağlıktan teşkilatından hepsinden faydalandık. Bu kurumların bir kısmının maddi, bir kısmının görünürlük, bir kısmı duyuru kısmında bize destek oldu. Bu anlamda kurumların birlikte çalışmasının çok önemli olduğunu, kurumların birlikte çalışmasına tanık olduk. Tıpkı terörle mücadelede İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanımızın talimatı ile ortaya koyduğu gibi önemli olan her alanda dikkati çekmektir. Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın talimatı ile ürettiğimiz trafik kampanyalarımızın tek amacı trafikteki can ve mal güvenliğini sağlamak, sağlayabilmektedir. Uzun yol transit güzergahı olan ve tarım memleketiyiz. Bu anlamda olabilecek bir kaza bizim canımızı yakmaktadır" dedi.
Tören römorklara reflektör takılması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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