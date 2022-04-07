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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da sahte 66 bin 300 liralık banknot ele geçirildi

İHA

Iğdır'da sahte 66 bin 300 liralık banknot ele geçirildi

Iğdır'da piyasaya sürülmeye hazırlanan 66 bin 300 lira sahte para ele geçirildi.
Iğdır'da son günlerde piyasaya sürülen sahte paraların artması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Iğdır'da yaşayan bir kişinin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden sahte para temin ettiği ve temin edilen sahte parayı da Iğdır'da piyasaya süreceği tespit edildi. Ekiplerin yaptığı takip sonucu şüpheli, 663 adet 100 liralık sahte banknotu satmak üzereyken gözaltına alındı. Söz konusu kişiye yardım ettiği belirlenen 1 şüpheli de yakalanırken, sahte banknotlara el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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