Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayette baba tutuklandı

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde Cemal Serin'in (18) 16 yıl önce öldürülüp cesedinin yakılmasıyla ilgili babası İsmet Serin (58) tutuklandı.
Tuzluca ilçesi Aşağı Mahalle Çöplük mevkisinde 19 Ağustos 2006´da öldürülüp yakılmış erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme ve araştırmalarda cesedin Cemal Serin´e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalardan o dönem sonuç alınamadı, Cemal Serin´in katiline ulaşılamadı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, geçen yıl Cemal Serin dosyasını yeniden açtı. O dönem toplanan delilleri ve ifadeleri yeniden gözden geçiren ekip, 6 ayda İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'da cinayetle ilgisi ve bilgisi olabileceği düşünülen 11 şüpheli tespit etti. Titiz bir çalışma yürüten ekiplerin yapılan detaylı araştırmasında şüpheli sayısı 5´e indi.
Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Mart´ta operasyon düzenlendi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı´nda görevli 55 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında Cemal Serin´in babası İsmet Serin´in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 18 tarihi eser niteliğinde altın sikke ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cemal Serin'in babası 6 çocuk babası İsmet Serin `Kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´na teslim edildi. Diğerleri ise serbest bırakıldı. İsmet Serin´in mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-04-08 16:31:17
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