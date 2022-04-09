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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da ses cihazıyla avlanan keklikler tekrar doğaya bırakıldı

İHA

Iğdır'da ses cihazıyla avlanan keklikler tekrar doğaya bırakıldı

Iğdır'da ses cihazı ve çeşitli tuzaklar kullanılarak yakalanan 10 kınalı keklik doğaya bırakılırken, 2 kaçak avcıya da 15 bin TL ceza kesildi.
Iğdır’da kaçak avcılara yönelik denetim yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Dağı kırsalında 2 kaçak avcı tespit etti. Yapılan kontrollerde 2 kaçak avcının bulundukları alanda, keklik sesi çıkaran ses cihazları ve çeşitli tuzaklarla 10 kınalı keklik yakaladıkları belirlendi. Doğa koruma ekipleri, 2 kaçak avcıya 8 bin 500 TL tazminat, 6 bin 500 TL de idari para cezası olmak üzere toplam 15 bin TL ceza kesti.
Kaçak yollarla avlanan kınalı keklikler doğal ortamlarına salındı, ele geçirilen tuzaklar ile ses cihazları da imha edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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