Iğdır'da "Polis Haftası" etkinlikleri devam ediyor

Iğdır'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenledi. Çelenk sunma töreninde İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca Iğdır Belediyesi önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca burada bir konuşma yaparak, “Kuruluşundan bugüne üstün bir vazife anlayışıyla görev yapan teşkilat mensuplarımız bugün de aynı anlayış ve kararlılıkla görevine devam etmektedir. Teşkilatımızın tüp mensupları için büyük Türk milletine hizmet etmek en kutsal görevdir. Varlığımızı milletimize borçlu olduğumuzun bilinciyle gecesini gündüzüne katan, mesai mefhumu gözetmeden her türlü zorlukla ve risk ile mücadele eden ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kahraman mesai arkadaşlarımın sizlerin huzurunda bir da tebrik ediyor ve günlerini kutluyorum” dedi.

Çelenk sunma töreni sonrası Iğdır Emniyet Müdürlüğü Belediye meydanında tanıtım standı açtı. Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu tanıtım standında çocuklar polisler ile yakında tanışma fırsatı buldu, fotoğraf çektirdi. İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca da tanıtım standını gezerek çocuklar ile ilgilendi, sohbet etti. Tanıtım standında İl Emniyet Müdürlüğüne ait drone ve hava araçları da tanıtıldı.



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