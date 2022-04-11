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Iğdır’da silahlı saldırı: 2 ölü Motosikletle seyir halindeki 2 genç uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İHA

Iğdır’da silahlı saldırı: 2 ölü Motosikletle seyir halindeki 2 genç uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Iğdır’da motosikletle seyir halindeki 2 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Halfeli beldesi kırsalında motosikletle seyir halindeki Kemal Aras ve arkadaşı Yaşar Karadağ, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Vurulan gençlerden Aras, kardeşini arayarak saldırıya uğradıklarını yaralandıklarını söyledi. Olay yerine gelen ve Karadağ ve Aras’ı hareketsiz halde bulan akrabaları, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aras ve Karadağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin bölgede incelemeleri devam ederken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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