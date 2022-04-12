Iğdır´da 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

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Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR´ın Halfeti beldesi kırsalında Kemal Kara (34) ile Yaşar Karadağ´ın (33) silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay bugün Iğdır´ın Halfeli beldesine 4 kilometre uzaklıktaki Kürk bölgesinde Yaşar Karadağ´a ait tarlada meydana geldi. Bölgeden geçen bir kişi yerde yatan 2 kişiyi gördü. Yanlarına gittiğinde silahla vurulduğu anlaşılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini gören kişi, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma yaşamını yitirenlerin Halfeli beldesinden Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi. Olayın duyulması üzerine belde halkı cenazelerin bulunduğu yere akın etti. Cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu 2 kişinin cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-04-12 00:21:08



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