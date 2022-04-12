Tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi (2)

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

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TEK KURŞUNLA ÖLMÜŞLER

Iğdır'da, Halfeli beldesinde silahla vurulan Yaşar Karadağ ve Kemal Kara´ın tek kurşunla öldürüldüğü üzerinde durulduğu belirtildi. Araziden geçen yolda, aynı motosikletle ilerlerken atılan kurşunlardan birinin Yaşar Karadağ'ın kalbine, Kemal Kara'nın da ciğerine isabet ettiği ifade edildi. Ayrıca motosiklete de 4 kurşunun isabet ettiği saptandı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-04-12 13:40:00



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