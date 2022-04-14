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Iğdır'da öldürülen besicileri, baba hırsız sanıp vurmuş

DHA

Iğdır'da öldürülen besicileri, baba hırsız sanıp vurmuş


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan besiciler Kemal Kara (34) ile Yaşar Karadağ'ın (33), cinayet şüphelisi olarak Mehmet Araslı (64) ile oğlu İbrahim Araslı (27) gözaltına alındı. Yakalanan Mehmet Araslı ile İbrahim Araslı'nın soyadını değiştiren Kemal Kara'nın babası ile kardeşi olduğu öğrenildi. Suçunu itiraf eden baba Araslı, "Hırsız sandığım için korkutmak için ateş ettim" dedi.
Olay, 11 Nisan'da iftar sonrası Halfeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Kemal Kara ile motosikletiyle evinden aldığı Yaşar Karadağ'ın gittikleri yere 4 kilometre uzaklıktaki arazide cansız bedenleri bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara ve Karadağ´ın cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınları tarafından teslim alındı ve gözyaşlarıyla beldedeki mezarlığa defnedildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma birçok kişinin ifadesine başvurdu. Jandarma dün gece bir süre önce soyadını değiştiren Kemal Kara'nın babası Mehmet Araslı ile kardeşi İbrahim Araslı'yı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada baba Araslı'nın suçunu itiraf ettiği ve olayda kullandığı kalaşnikofu güvenlik görevlilerine teslim ettiği öğrenildi. Baba Araslı, verdiği ifadesinde, "Arazide bahçeme çektiğim tel çitler daha önce sökülüp çalınmıştı. Cinayet günü iftardan önce yine çit çektim. İftardan sonra da çalınmasın diye kontrol etmek için evdeki silahı alıp gittim. Oğlum Kemal de çitleri kontrol etmek için arkadaşı Yaşar'ı alıp oraya gelmiş. Karanlıkta onları hırsız sandım ve korkutmak için birkaç el rastgele ateş ettim. Sonra da kendi motosikletime binip eve geldim. Eşime, 'İki kişi geldi, korkutmak için ateş ettim belki de vurulmuş olabilirler' dedim. Eşim, 'Kemal de oraya gidecekti yoksa sen oğlumu mu vurdun' diye ağlamaya başladı. Üzgünüm" diye konuştu.
İbrahim Araslı ise olayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. İfadeleri tamamlanan baba ile oğlu mahkemeye sevk edildi.
Yaşar Karadağ ve Kemal Kara´ın tek kurşunla öldüğü belirtildi. Araziden geçen yolda, aynı motosikletle ilerlerken atılan kurşunlardan birinin Yaşar Karadağ'ın kalbine, Kemal Kara'nın da ciğerine isabet ettiği ifade edildi. Ayrıca motosiklete de 4 kurşunun isabet ettiği saptandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-04-14 17:49:05

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