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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da işlenen çifte cinayette baba-oğul adliyeye sevk edildi

İHA

Iğdır’da işlenen çifte cinayette baba-oğul adliyeye sevk edildi

Iğdır’ın Halfeli beldesinde iki kişinin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi. Cinayeti itiraf eden Mehmet Arıslı'nın korkutmak için Kalaşnikof ile ateş açtığını oğlu Kemal Arıslı ile arkadaşı Yaşar Karadağ'ı vurduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Iğdır’ın Halfeli beldesinde yaşayan Yaşar Karadağ ve Kemal Arıslı pazartesi günü iftardan sonra motosiklete binerek evden çıktı. İkilinin uzun zaman geçmesine rağmen eve dönmemesi sonucu aileleri merak etti. Yapılan aramalar sonucu Halfeli beldesine 4 km uzaklıktaki Kürk adı verilen kırsal arazide bulunan yolda motosiklet yanında iki ceset bulundu. Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Arıslı'ya ait olduğu tespit edildi. Hemen jandarma, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Karadağ ve Arıslı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Karadağ ile Arıslı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Salı günü Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alınan Yaşar Karadağ ile Kemal Arıslı'nın cenazesi Iğdır'ın Halfeli beldesi mezarlığında defnedildi. Güvenlik güçleri cinayetle ilgili soruşturmayı genişletti, köyde yaşayan birçok kişiden ve aileden ifade alındı. Bu sırada Kemal Arıslı’nın babası Mehmet Arıslı itirafta bulunarak çifte cinayeti işlediği Kalaşnikof ile teslim oldu. Baba Arıslı ifadesinde, "Tarlamın etrafına çit çekiyordum, çitler birkaç defa hırsızlar tarafından çalındı. O gün yine çektiğim çitleri kontrol etmek için silahımı alıp gittim. İki kişiyi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Onların olduğunu bilmiyordum" dedi. Baba Arıslı, ayrıca gözaltına alınan oğlu İbrahim Arıslı'nın olayla ilgisinin olmadığını söyledi.

Sorguları tamamlanan Mehmet Arıslı ile birlikte oğlu İbrahim Arıslı yapılan işlemlerin ardından çelik yelek giydirilip güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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