Iğdır'da öldürülen besicileri, baba hırsız sanıp vurmuş (2)



BABA TUTUKLANDI

Iğdır'da hırsız zannettiği ve bir süre önce soyadını değiştiren oğlu Kemal Kara ile arkadaşı Yaşar Karadağ'ı silahla öldüren Mehmet Araslı ile şüpheli diğer oğlu İbrahim Araslı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Mehmet Araslı, 'kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak ceza evine gönderilirken, oğlu İbrahim Araslı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

TEK EL ATEŞ ETTİ 2 CAN ALDI

Mehmet Araslı´nın olayda Kaleşnikof marka otomatik silahla tek el ateş ettiği ve silahtan çıkan kurşun ile oğlu ve arkadaşının ölümüne yol açtığı ortaya çıktı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-04-15 00:50:35



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