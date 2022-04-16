Tedavisi tamamlanan leylek doğaya bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’da yaralı halde vatandaşlar tarafından bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Iğdır’ın Aralık ilçesi Kerimbeyli Köyünde vatandaşlar yaralı halde bir leylek buldu. Vatandaşlar hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Köye giden ekipler yaralı leyleği teslim aldı. Teslim alınan leylek tedavisi ve bakımı yapıldı. Tedavisi tamamlanan leylek, daha sonra ekipler tarafından doğal yaşamına bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.