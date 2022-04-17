Iğdır’da gıda denetimi

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Iğdır’da ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri ramazan ayında gıda denetimlerine devam ediyor. Denetime çıkan ekipler, unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin satışının yapıldığı işletmeleri denetledi. Yapılan açıklamada denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.



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