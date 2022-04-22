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'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' Iğdır’da büyük ilgi görüyor

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve okullar arası başarı ile imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında Iğdır'da etkinlik düzenlendi.

'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' Iğdır’da büyük ilgi görüyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve okullar arası başarı ile imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında Iğdır’da etkinlik düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" büyük ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye’nin en doğusu Iğdır’da da çocuklar proje sayesinde hem eğleniyor, hem de fırsat eşitliğini yakalıyor. Proje kapsamında Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Enginalan İlkokulu ve Ortaokulunda program düzenlendi. Düzenlenen programda çocuklar çeşitli zeka oyunlarını da öğrendi. Çocuklar sanal gerçeklik gözlüğü takarak gönüllerince eğlendiler. Besti Aydeniz Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Eğitim Bölümü öğrencileri ‘Bir Gün, Bir Eğlence, Bir Oyuncak’ etkinlikleri kapsamında çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Kuaför bölümü öğrencileri de kızların saçlarını tarayarak şekiller verdiler. Erkek çocuklarında saçları kesildi. Çocuklar her gün yaşanılanların aksine güzel bir gün yaşadılar.
Okulları gezerek yetenekli öğrenciler keşfeden ve çocuklara çeşitli zeka oyunlarını öğreten Erhan Acar ve Engin Kuas öğretmenler de bisikletleri ile okula geldi.
Gittikleri her okulda büyük bir ilgi ile karşılandıklarını belirten Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Erhan Acar, “Bugün burada Milli Eğitim Bakanlığı Temel eğitim müdürlüğü on bin okul projesi kapsamında buradayız. 23 Nisan'da yaklaşıyor o yüzden çocuklara güzel bir gün yaşatmak adına buradayız çocuklarla eğleniyoruz çok güzel bir karşılama oldu. Gayet çocuklar mutlu oldular. Çünkü daha önce böyle bir böyle bir durumla belki karşılaşmadılar. Gittiğimiz her okulda bisikletler ile bizi gören çocuklar şaşırıyorlar. Biz bisikletlerin arkasın taktığımız römorklara akıl zeka oyunlarını yüklüyoruz. Bunu açıyoruz. Açtığımızda birçok oyunu görüyorlar ve bu oyunu mu oynayacağız diyorlar. Çok heyecanlılar” dedi.
Köy çocuklarının çok yetenekli olduğunu ve bazı materyallere ulaşamadığını belirten Matematik öğretmeni Engin Kuas “Üç yıldır ‘Aklımı Yoldan Buldum, projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlediği on bin okul projesi ile genelde köy okullarını gezerek çocuklara akılzeka oyunlarını öğretiyoruz. Aynı zamanda sanal gerçeklik gözlüklerimiz ile çocuklara güzel dakikalar yaşatmaya çalışıyoruz. Genelde köy çocuklarının çok yetenekli ancak bazı materyalleri ulaşamadığını gördük. Biz de elimizdeki akıl zeka oyunları sanal gerçeklik gözlükleri bahçe etkinlikleri ile bu ekipmanları çocuklara getirmeyi düşündük” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi "ne “Bir Gün, Bir Eğlence, Bir Oyuncak” projesi ile destek verdiklerini belirten Besti Aydeniz Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Aslı Alınak, “Kızlarımız ile derste gönüllü öğrenciler ile animasyon ekibi oluşturduk. Bu animasyon ekibi ile Iğdır’daki tüm okulları gezmeyi oradaki küçük yüreklere dokunmayı hedefliyoruz. Çocukların bolca eğlenmesi için “Bir Gün, Bir Eğlence, Bir Oyuncak” projesi ile yola çıktık” dedi.

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