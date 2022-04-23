Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimilerinin hayal bile edemediği çok şey ile Türkiye tanıştı. Adeta bir çağı kapattık bir çağı açtık. Dünyanın en büyük projelerini ülkemize kazandırdık. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdık, hayat standardını yükselttik, milli geliri yükselttik" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ardahan ve Kars’taki programında sonra bir dizi incelemede bulunmak üzere Iğdır’a geldi. Bakan Karaismailoğlu ilk önce Tuzluca ilçesine geldi. Burada partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığına geçti. Burada kısa bir süre kalan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra esnaf ziyaretine çıktı. Esnafla ile bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, Tuzluca Belediyesini ziyaret ederek oradan da Aralık ilçesine geçti. Aralık Belediye Başkanlığı ve AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu sonra esnafı gezerek Iğdır merkeze geldi. Iğdır Valiliğine geçen Bakan Karaismailoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Valilik ziyareti sonrası Bakan Karaismailoğlu AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek burada açıklamalarda bulundu.



Bakan Karaismailoğlu konuşmasında, "20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimilerinin hayal bile edemediği çok şey ile Türkiye tanıştı. Adeta bir çağı kapattık bir çağı açtık. Dünyanın en büyük projelerini ülkemize kazandırdık. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdık, hayat standardını yükselttik, milli geliri yükselttik. Ülkemizdeki ekonomiyi, istihdamı, turizmi canlandırdık. Sadece 6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 600 kilometreye çıkardık. Havalimanı sayımızı 57’ye çıkardık. Demiryollarına büyük yatırımlar yaparak 13 bin kilometre üzerine çıkardık. Saymakla bitmeyecek işler yaptık, 2023 hedeflerimiz vardı daha bugünden 2023 hedeflerimizi gerçekleştirdik. Artık bundan sonra 2025, 2053 ve 2071 hedeflerimize odaklandık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde kısalan yollar, artan hızlar sayesinde yılda 7 milyar saat kazanmışız. Yaptığımız yollar sayesinde trafik kazaları yüzde 80 oranında azaldı bu da yaklaşık 9 bin 500 candır” diye konuştu.



"Iğdır’ın farklı bir özelliği var"

Iğdır’ın konum olarak farklı bir yerde olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Iğdır’ın farklı bir özelliği var. Üç ülkeye sınır bir ilimiz. Onun için daha farklı önem veriyoruz. Özellikle Nahcivan’da, Azerbaycan’da Karabağ’da olan gelişmeler yakında bu bölgeyi ilgilendiriyor. Özellikle bu Zengezur Koridoru hem demir yolu hem kara yolu konusundaki gelişmeler ilerledikçe biz de özellikle KarsAralık Dilucu demiryolu konusunda çalışmalarımıza, planlamalarımıza devam ediyoruz. Bölgedeki gelişmeler doğrultusunda bu yatırımlarımızı yapacağız” dedi.



Karaismailoğlu, daha sonra Iğdır Belediye meydanındaki iftar programına katıldı. İftardan sonra Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında, “Kıymetli Iğdırlılar, biliyorsunuz, şanlı ordumuz bir süredir güney sınırımız Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne, birliğimize kastedenlere karşı bir operasyon düzenliyor. ‘PençeKilit’ operasyonuyla hainlerin inlerine giriyor, hepsini tek tek etkisiz hâle getirmekteyiz. İftarımızı barış içerisinde milletimizle birlikte gerçekleştirdiysek, bunları Mehmetçiğimize borçlu olduğumuzu lütfen unutmayalım. Onlardan dualarınızı eksik etmeyin. Maalesef bu operasyon sırasında acı haberler de alıyoruz. Harekatta, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Değerli kardeşlerimiz, bölgemizdeki biri bitip diğer başlayan savaşlara rağmen birliğimizi koruyor, geleceğimizi düşünecek yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Üç kıta, iki büyük deniz havzasının ortasında yer alan ülkemizin, sağlık ve istikrar içinde büyümesi için gece gündüz gayret ediyoruz. Biliyorsunuz, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte savaş bu sefer Avrupa’nın doğu kapısından cereyan etmeye başladı. Türkiye, Ukrayna savaşında birçok Avrupa ülkesinin yapamadığını yaptı. Savaşı sona erdirmeye yönelik, barışçıl ve dengeli politika ile tarafların arabulucu ülkesi olduk. Hamdolsun, 84 milyon bir arada, huzurlu yaşıyor, bizler de memleketin her yerine hizmet götürüyor, en iyi bildiğimiz işi ilk günkü motivasyonla gerçekleştiriyoruz. Hep söylüyoruz, sevdamız millettir, işimiz 84 milyona hizmettir! Sevgili Iğdırlılar, Biliyorsunuz, 2003 yılından bugüne Türkiye, AK Parti iktidarı ile adeta yeniden, küllerinden doğdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çok çalıştık ama değdi. Hükûmetlerimiz döneminde; 6 bin 100 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 4,5 kat artırarak, 28 bin 647 kilometreye çıkardık. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde de 29 bin 500 kilometreye ulaştıracağız. " ifadelerini kullandı.



Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Karayollarındaki tünel uzunluğunu 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. Asrın projesi ve ecdada saygı nişanesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtık. BaküTiflisKars Demiryolu hattını açarak Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayollarını ‘halkın yolu’ yaptık. 2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanımız dünya ikincisi oldu. Yakın zamanda RizeArtvin Havalimanı'nı da açacağız. Türksat5A ve Türksat5B haberleşme uydusunu başarı ile uzaya gönderdik. Aynı yıl 2 uydu birden gönderen nadir ülkelerden olduk. Gördüğünüz gibi, çok çalıştık, ancak daha da çok çalışacağımız günleri de bir yandan planlamayı ihmal etmedik. Ulaştırma 2053 Vizyonu ile, daha güçlü bir Türkiye’nin yol haritasını çizdik. Ülke genelindeki bu kadar güzel hizmetler olurken, serhat şehrimiz Iğdır da nasibini alıyor. Iğdır’ın ulaşımı ve iletişimi için 2 milyara yakın yatırım yaptık. Iğdır’ın bölünmüş yol uzunluğu yalnızca 10 kilometre idi. Bunu 16 kat artırarak, 172 kilometreye çıkardık. Iğdır’ı bölünmüş yollarla Kars ve Ardahan’a bağladık. Iğdır’daki karayolu ağımızın %81’i bölünmüş yol standardındadır. Iğdır’da yapımı devam eden 5 karayolu projesinin tamamlanması için büyük çaba gösteriyoruz. Bizim Iğdır’a olan sevgimiz, Ağrı Dağı kadar büyüktür. Bizim anlayış ve hoşgörümüz Iğdır Ovası gibi geniştir. Bizim hizmet yarışımız Aras gibi hızlı ve gürdür. Biz sevdik mi, içten ve yürekten, ‘Iğdırlı’ gibi severiz. Yarınlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hedeflerimiz bellidir. 2053 yılına kadar; otoyol uzunluğumuzu 8 bin 325 kilometreye yükseltecek. Demiryolu ağımız 13 bin 22 kilometreden 28 bin 590 kilometreye çıkacak. 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerimizi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi hâline omuz omuza çalışarak yükselteceğiz. Ramazan ayınızı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler içinde Bayrama ulaşmamızı, Ramazan bayramınızı bugünden tebrik ediyorum."

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