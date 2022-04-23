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Yolun karşısına geçmek isteyen sürüye otomobil çarptı; 25 koyun öldü

DHA

Yolun karşısına geçmek isteyen sürüye otomobil çarptı; 25 koyun öldü


Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)IĞDIRDoğubayazıt karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı. Kazada 25 koyun öldü, 15 koyun da yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Iğdır- Doğubayazıt karayolunun 12´nci kilometresindeki Suveren köyü yakınlarında meydana geldi. Sabah yaylaya götürülecek olan koyunlar, karayolundan yolun karşısına geçmek isterken T.G. yönetimindeki otomobil sürüye daldı. Kazada 25 koyun öldü, 15 koyun da yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşlar, ölen koyunları yoldan kaldırırken yaralıları kamyonete koydu.
Kazada 25 koyununun öldüğünü, 15´inin de yaralandığını söyleyen Ferhat Aksu, "Olay yerine gelen güvenlik güçleri bizim haksız olduğumuzu söylüyor. Bu karayolunda 100110 kilometre hızla gidebilir. Burası hem Suveren hem Aşağı Erhacı´nın meralarıdır. Mecburen bu yoldan geçiyoruz. Çoban fenerle işaret vermesine rağmen otomobil süratli bir şekilde koyun sürümüzün içine girdi. Yaklaşık 25 bin lira zararımız var" dedi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2022-04-23 23:05:50

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