TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, 'Garo Paylan Türk Milletinden özür dilemelidir'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, 'Garo Paylan Türk Milletinden özür dilemelidir'

İHA

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, HDP milletvekili Garo Paylan'ın Ermeni soykırımı iddialarını söylemesine, Türk Milletini soykırımcı olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, 'Garo Paylan Türk Milletinden özür dilemelidir'

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, HDP milletvekili Garo Paylan’ın Ermeni soykırımı iddialarını söylemesine, Türk Milletini soykırımcı olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.
'Garo Paylan Türk milletinden özür dilemelidir' diyen Serdar Ünsal, Garo Paylan ‘ın Milli mecliste olmasının büyük bir hata olduğunu belirterek, "Zihniyeti değişmeyen, soykırımcı atalarının yolundan giden bir insanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türk Milletini soykırımla suçlaması bir skandaldır. 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklif Türk devletine iftira ve meydan okumadır. Şiddetle kınıyorum. Bu, ahlaksız bir tekliftir. Hiç kimse Türk milletine soykırım iftirası atamaz. Türk Milletine asıl soykırımı yapanlar, Garo Paylan'ın dedeleridir. Eğer Türk milleti soykırım yapmış olsaydı Garo Paylan Milletvekili olamaz, mecliste çıkıp konuşamazdı. Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi veremezdi. Ayrıca bir tek Ermeni bile kalmazdı. Bugün Türkiye’de Ermeniler rahat bir şekilde yaşamakta her alanda Türk milletinin sahip olduğu her hakka sahip olmaktadır. Bunun örneği de Garo Paylan’ın milletvekili olmasıdır.150 bine yakın Ermeni vatandaşının Ermenistan’dan gelip Türkiye'de kaçak olarak çalışmasıdır” dedi.
Bir emperyalist yalan olan “Soykırım” sözünü kullanan Garo Paylan'ın Taşnak Ermenileri gibi konuştuğunu onların yolundan gittiğini söyleyen Ünsal şunları kaydetti:" Asıl katliamı yapan Ermenilerdir. Bunun en büyük ispatı Iğdır ve çevresinde yaptıkları katliamlar ve canlı tanıklardır.Dün Iğdır'da atalarımızı şehit edenlerin torunları bugün Azerbaycan'da Hocalı'da Karabağ'da katliam yapıyor.Gerçekler ortadayken sözde soykırım yalanları ile Türkiye’yi sözde Türk vatandaşı olduğunu söyleyen Ermeni kökenli bir milletvekilinin Milli mecliste olması ve konuşması sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi vermesi Türkiye’yi suçlaması hangi akıl ve mantığın işidir anlamış değiliz.Bu sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi bir kere daha göstermiştir ki zihniyetler değişmiyor. Garo Paylan’ı atalarının yaptığı soykırımı görmesi için, 21. asrın soykırımı olan Hocalı faciasını, yapılan katliamı, işgal edilen Azerbaycan topraklarını Iğdır'da ve yurdumuzda gerekse Azerbaycan'da Ermeniler tarafından şehit edilen atalarımızın toplu mezarlarını görmeye araştırmaya davet ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1919 yılında Ermenilerin katlettiği Hakmehmet köyü şehitleri anıldı
YEREL HABERLER 1919 yılında Ermenilerin katlettiği Hakmehmet köyü ...
Iğdır’da otomobil koyun sürüsüne daldı, 20 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Iğdır’da otomobil koyun sürüsüne daldı, 20 koyun ...
Yolun karşısına geçmek isteyen sürüye otomobil çarptı; 25 koyun öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen sürüye otomobil ...
Bakan Karaismailoğlu: "Dünyanın en büyük projelerini ülkemize kazandırdık" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Iğdır’da
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Dünyanın en büyük projelerini ...
Bakan Karaismailoğlu, Iğdır'da sokak iftarına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Iğdır'da sokak iftarına katıldı
Ermenilerin katlettiği Hakmehmet şehitleri Iğdır'da anılacak
YEREL HABERLER Ermenilerin katlettiği Hakmehmet şehitleri Iğdır'da ...
Iğdır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Iğdır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Iğdır'da arı kovanı hırsızlığı: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Iğdır'da arı kovanı hırsızlığı: 1 kişi tutuklandı
'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' Iğdır’da büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' Iğdır’da büyük ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.