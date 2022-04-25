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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da rögar kapağına vuran kamyonet daha sonra elektrik direğine çarptı

İHA

Iğdır’da rögar kapağına vuran kamyonet daha sonra elektrik direğine çarptı

Iğdır’da ana yol üzerinde iyi yerleştirilemeyen rögar kapağına vuran kamyonetin lastiği patladı, kamyonet yoldan çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Kaza, dün gece saat 23.45’te Topçular Mahallesi D080 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Murat Açkan idaresindeki 76 AE 681 plakalı kamyonet, ana yolda ilerlerken yol ortasında bulunan rögar kapağına çarptı. Çarpma etkisiyle aracın lastiği patladı, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kamyonetin çarptığı elektrik direği kamyonetin üzerine devrildi. O esnada seyir halinde olan Gencehan Yusufoğlu idaresindeki 76 AK 789 otomobil ise kamyonetin üzerine geldiğini görünce refüje çıktı.

"Karşı şeritten aracın gelmemesi faciayı önledi"
Kamyonetin kaza yapması sonrası karşı şeride geçerken yoldan araçların olmaması ise büyük faciayı önledi. Kazada can kaybı olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza güvenlik kamerasında
Gece saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Seyir halinde olan kamyonet rögar kapağına çarptıktan sonra lastiği patlayınca refüjdeki elektrik direğine çarpıyor. Yerinde çıkan elektik direği sonrası elektrikler gidince güvenlik kamerasının da ışığı gidiyor.
Kazanın olduğunu gören sürücüler ve vatandaşlar olay yerine koşarken durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler rögar kapağını onardı
Kaza sonrası sabah olay yerine giden ekipler eski rögar kapağını çıkardı. Ekipler yeni rögar kapağını takarken rögar kapağının yerinde çıkmaması için de beton döktü.

"İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı"
Rögar kapağına vurduktan sonra kaza yaparak karşı şeride geçen kamyonet sürücüsü Murat Açkan, yaşadığına inanmadığını belirterek, "Bir rögar kapağı yüzünde tekerim gümledi, elektrik direğini biçtim. Ölümden döndüm, şu an yaşadığıma inanmıyorum. Rögar kapağı orada açık, sorumlular kimse insan hayatı bu kadar ucuz olmaması lazım" dedi.
Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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