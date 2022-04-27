Iğdır'da kuyuya düşen inek, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

Suveren köyünde Ali Mank'a ait inek, köyün içinde açılan bir kuyuya düştü. Mank, hemen durumu jandarma ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kuyunun etrafına vinç kuruldu. AFAD ekibi vinç ile ineği bulunduğu yerden çıkardı ve sahibine teslim etti.

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