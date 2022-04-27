Aleyna'yı ölüme sürükleyen sanığa müebbet hapis (3)



CİNSEL SALDIRI YÖNÜNDEN EKSİK KALMIŞ BİR KARAR

Mahkemenin kararını değerlendiren Aleyna Ağgül'ün ailesinin avukatı Sedat Karaoğlan, bunun nitelikli cinsel saldırı yönünden eksik kalmış bir karar olduğunu belirtti. Sanığa takdiri indirim uygulanmadığını belirten Karaoğlan, şunları söyledi:

"Umarım başka genç kızların, başka mağdurların, başka sahipsiz insanların başına aynı olaylar gelmez. Dosyamıza yansıyan sanığın oğluyla yaptığı yazışmalarda başka bir kızın da başına aynı olayları getirdiği bu nedenle Iğdır ilinden göç ettiği sabittir. Bu kız, başka bir şehirde yaşadığı ve sanıktan korktuğu için dosyamıza tanıklık yapamamıştır. Kendisinin yaşadığı mağduriyeti ifade edememiştir. Biz burada kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunduk. Bu taleplerimiz sayın mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Buna istinaden biz istinaf mahkemesine ihtirazda bulunacağız. Hem nitelikli cinsel saldırı hem tehdit hem de zincirleme suretiyle yaralamadan kaynaklı kovuşturmanın genişletilmesi talebimiz mevcuttur. Bu iddiamızı ısrarla sürdüreceğiz. Umarım bu taleplerimiz kabul görür. Karar nitelikli cinsel saldırı yönünden eksik kalmış bir karardır. Çünkü biz geçen celsede mahkemeye o talepte bulunduk. Biz iddianamenin iadesi suretiyle ya da ek iddaname tanzimi suretiyle yeniden o suçlara ilişkin de sanığın yargılanması talebinde bulunmuştuk. Bu talebimiz kabul görmemiş bu yönüyle eksik bir karardır. Fakat intihara yönlerdirme suretiyle adam öldürme suçundan ise tatmin edici bir karardır. Bundan sonraki süreçte ise kamuoyunun takip etmesi üzere dosya gerçekliğine uygun olarak verilmiş olan kararın tasdik edilmesini bekliyoruz."

DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2022-04-27 15:00:59



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