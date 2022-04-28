Iğdır sınırları içinde yer alan Aras nehrinde yılanın balık avı görüntülendi.

Iğdır’da vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren bir olay meydana geldi. Aras nehrinde yaşayan su yılanı gözüne kestirdiği balığı avladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Su yılanı tuttuğu balık ile uzun süre mücadele etti. Daha sonra balığı alarak nehrin kenarına çıkartan yılan daha sonra tekrar tuttuğu balık ile nehrin içine girerek gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.