Iğdır’da çatı katında çıkan yangın korkuttu

Iğdır'ın Söğütlü Mahallesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Iğdır Söğütlü Mahallesi İskender Iğdır Caddesinde Şaban Aras’a ait binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı. Yangını gören ev sahibi ve komşular hemen itfaiyeye haber verdi. Yangını gören vatandaşlar da kendi çabaları ile yangını söndüremeye çalışsa da başaramadı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren yangın müdahale sonucu söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında çatı katı komple yanarken alt katta bulunan daireler ise söndürmede kullanılan suların damlaması ile birlikte kullanılamaz hale geldi.

Yangını gördükleri gibi kendi çabaları ile yangına müdahale ettiklerini ama fayda etmediğini belirten Ertunç Karaçöl, “Elektrik kablosunda çıkan ateş ile çatı tutuştu. Yangın sonrası toplanan komşular yangını söndüremedi. Üst katta çekyatlar da vardı onlar da tutuştu. Çatı ağaçlarının hepsi çam ağacı olduğu için yangın ile baş edilemedi. Çok şükür can kaybı ve yaralama olmadı” dedi.

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