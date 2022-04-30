Babasının otomobilinde emniyet kemeri denetimi yaptı



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Buldu (35), bayram tatiline gelen babası Mustafa Buldu'nun (60) otombilini durdurup denetim yaptı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Karaca ve Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Suveren uygulama noktasında emniyet kemeri denetimine katıldı. 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla yapılan uygulamada sürücüleri, emniyet kemeri konusunda uyaran Vali Sarıibrahim, çocuklara kırmızı düdük vererek anne ve babalarını araç sürerken hız yapmamaları konusunda uyarmalarını istedi.

Uygulama sırasında trafik şube müdürlüğünde görevli komiser Ali Buldu, sürpriz yaşadı. Trafik ekiplerinin durdurduğu aracın yanına yaklaşan Ali Buldu, içinde anne ve babası ile kardeşinin olduğunu gördü. Emniyet kemeri kontrolü yaptıktan sonra aracı uygun bir yere çektiren Buldu, babası Mustafa, annesi Ayşe ve kardeşi Eren ile sarılarak hasret giderdi.

Ailesinin bayram tatili için yanına geleceğini bildiğini söyleyen Ali Buldu, "Ancak kemer uygulamasında karşılaşacağım hiç aklıma gelmedi. Benim için de sürpriz oldu. Babam her zaman trafik kurallarına uyar" dedi.

Hatay'dan yola çıktıklarını belirten Mustafa Buldu ise uygulamayı görünce oğluyla karşılaşacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

Denetimler sırasında jandarma, Doğubayazıt'tan Iğdır'a gelen bir otomobilde ön koltukta annesinin kucağında oturan bir kız çocuğunu, aracın arka koltuğuna aldı. Ekipler trafikte vatandaşlara, "Çocuklar arkada oturmalı ve çocuk koltuğuna konularak kemer takmalıdır. Ön koltukta kemer takmadan oturmak tehlikelidir" uyarısında bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-04-30 14:56:15



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