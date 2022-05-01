Iğdır'da bayram alışverişine çıkanlara yağmur sürprizi

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Iğdır’da bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yağmura yakalandı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son gününde vatandaşlar bayram alışverişi için çarşının yolunu tuttu. Alışverişini öğleden sonraya bırakanlar ise yağmur sürprizi ile karşılaştı. Saat 15.00’ten sonra etkili olan yağışa hazırlıksız yakalananlar kapalı mekanlara sığındı.

Yağış nedeniyle esnaf da dışarıdaki ürünlerini içeri almak zorunda kaldı.

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