İki yılın ardından mezarlık ziyaretleri tekrar yapıldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır’da da Covid19 kısıtlamalarından dolayı yapılamayan mezarlık ziyareti bu bayramda sosyal mesafesiz ve yasaksız yapıldı.

Iğdır’da vatandaşlar 2 yılın ardından Covid19 kısıtlamaları olmadan mezarlık ziyaretlerine gitti. Bayram namazı sonrası kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar, ebediyete intikal eden yakınları için dua etti. Mezar başına gelen vatandaşlar, ölen yakınları için Kur’anı Kerim okudu.

Ölen akrabasını ziyarete gelen Mehmet Yıldız, “Yasaklardan dolayı mezarlık ziyaretine gelmememiz bizi çok üzüyordu. Bu sene pandeminin olmaması, gelebilmemiz bizi çok sevindirdi. Fatiha duası ve Kur’anı Kerim okumaya geldik. Bayramlarını kutlamaya geldik. Onlar da bizim yolumuzu gözlüyor” dedi.

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