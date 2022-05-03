Cüce yarasa tekrar doğaya bırakıldı

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Iğdır Kacer köyünde vatandaşlar tarafından bulunan cüce yarasa tekrar doğaya salındı.

Iğdır Kacer köyünde cüce yarasa bulan vatandaşlar yarasanın yaralandığını düşünerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından alınan Cüce türü yarasa, yapılan muayenede yaralı olmadığı tespit edildi. Cüce yarasa daha sonra ekipler tarafından doğal ortamına geri bırakıldı.

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