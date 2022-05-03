Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Iğdır Eğitim Birsen Başkanına tepki gösterdi.

Ekim 2021 itibariyle kurulan ve Türkiye geneline dağılan Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası kısa adı ile Eğitim Gücü Sen Başkanı Oğuz Özat, Iğdır ile ilgili paylaşımları dikkat çekti. Başkan Özat Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Iğdır Eğitim Birsen’in üyelikten istifa etmek isteyenlere zorluk çıkardığını iddia etti. Başkan Özat Twitter paylaşımında, “Iğdır’da eğitim birsen Eğitim Gücü Sen'e yönelen ilgi ve yönelimle baş edemeyince, Bu istifa formunda dilekçe kayıt numarası olmalı demiş. Üye istifa dilekçesine kayıt verilmiş işlem doğru yapılmışsa sorumlu idaredir. İşinizi doğru yapsaydınız, üyenizi savunsaydınız da istifa etmeseydi” dedi.

Özat, paylaşımın devamında, öğretmenlerin ıslak imza olmadan üye olduğunu bunun da geçersiz olduğunu iddia ederek, “Iğdır Eğitim Birsen başkanı sendikacılık yapsaydın üyelerin hakkını savunsaydın. Yedi yıldır genel merkez imzalı üye formunuzu konuşalım. Üyelik için ıslak imza kanundur. Sendikanıza 100 binlerce öğretmen ıslak imzalı olmayan formlarla üye olmuştur. Geçersizdir” dedi.

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