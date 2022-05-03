Iğdır-Tuzluca karayolu sel sularının getirdiği çamur ve balçıkla kapandı

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Cihan KÜÇÜKARAS/TUZLUCA (Iğdır), (DHA)IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde 20 dakika süren sağanak yağmurda dağdan sel sularıyla birlikte akan toprak yığınları nedeniyle TuzlucaIğdır karayolu üzerinde çamur tabakası oluşturdu. Ulaşıma kapanan kara yolu ekiplerin 1 saat süren temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak, Tuzluca ilçesinde saat 17.30 sıralarında başladı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağış sonrası sel sularının beraberinde dağdan getirdiği toprak yığınları TuzlucaIğdır karayolu üzerinde çamur tabakası oluşturdu. Balçık ve çamurla kapanan yolda ilerleyemeyen araçlar uzun kuyruk oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren temizlik çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Tuzluca Cihan KÜÇÜKARAS

2022-05-03 19:23:30



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