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Iğdır’da yağmur sonrası heyelan: Iğdır-Erzurum yolu kapandı Araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı

İHA

Iğdır’da yağmur sonrası heyelan: Iğdır-Erzurum yolu kapandı Araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde aniden bastıran yağmur sonrası heyelan meydana geldi, IğdırErzurum arasındaki yol kapandı.
Iğdır genelinde iki gündür aralıklarla yağan yağmur heyelana neden oldu. IğdırErzurum yolu Tuzluca ilçesi 35. kilometresinde aşırı yağan yağmurdan dolayı saat 18.00 sularında heyelan meydana geldi. Yolun yan tarafından kopan toprak kütlesi ve taşlar bir anda yola düştü. Heyelan sonucu yol trafiğe kapandı. Haber verilmesi üzerine heyelanın olduğu bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kapanan yolda kalan araçların oluşabilecek yeni bir heyelana ve yan tarafta bulunan Aras Nehri'ndeki su taşkınlarına karşı araç sahiplerini araçlarını güvenli bir yere almaları konusunda uyardı. Yolun kapalı olduğunu gören birçok sürücü tekrar Iğdır’a dönerken dönüş yolu içinde yüksek kesimlerde bulunan köy yolunu tercih etti.

İş yerlerini su bastı
Aşırı yağan yağış ile birlikte iş yerleri de su altında kaldı. Tuzluca girişinde bulunan bir akaryakıt yeri ve marketi su içinde kaldı. İşletme sahibi Cüneyt Türkan, hayatında ilk defa böyle bir durum ile karşılaştığını belirterek, “8 yıldır Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yaşıyorum. İlk defa böyle ciddi bir yağış aldığını gördüm. İstasyonumun her tarafını çamur bastı. Yukarıda heyelan geldi sanırım. Her tarafı su bastı. Marketin içinden sahanın içine kadar her yeri su bastı. Yol ileride kapandı, yolu heyelan vurdu. Iğdır ilk defa herhalde böyle yağış alıyordur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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