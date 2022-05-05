Iğdır’da sağanak sele neden oldu, köy yolu ulaşıma kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da sağanak sele neden oldu, köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Iğdır'da sağanak yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle köy yolu kapandı, iki araç mahsur kaldı.

Iğdır’da sağanak sele neden oldu, köy yolu ulaşıma kapandı

Iğdır’da sağanak yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle köy yolu kapandı, iki araç mahsur kaldı.
Iğdır’da 3 gündür süren sağanak yağış bazı yerlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası IğdırErzurum yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin çalışması sonrası yol açılmıştı. Bugün ise akşama doğru merkeze bağlı Elmagöl köyü tarafında etkili olan yağış sonrası oluşan sel ile köy yolu ulaşıma kapandı. Sel sularıyla kaplanan ve ulaşıma kapanan yolda iki araç mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi çabaları ile yolu açıp araçları kurtardı. Ekiplere haber verilmesi köye giden ekipler yolu yeniden ulaşıma açtı.
Yağan yağmur sonrası oluşan sel ile köy yollarının kapandığını belirten Elmagöl köy muhtarı Mirze Yeter, "Köyümüzde ani bastıran yağmur sonrası sel felaketi oluştu. Çok şükür can kaybı yoktur, iki evimiz hasar gördü. Biz durumu yetkililere bildirdik. Gelip yerinde görerek incelediler. Bu selden zarar görmemiz dere yatağının olmasıdır. Gece olduğu için ekipler tam bir çalışma yapamadı. Ekipler yarın gelerek detaylı bir inceleme yapacaktır. Temennimiz bu tür şeylerin bir daha yaşanmamasıdır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi
Iğdır’da yağmur sonrası heyelan: Iğdır-Erzurum yolu kapandı Araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Iğdır’da yağmur sonrası heyelan: Iğdır-Erzurum yolu ...
Iğdır-Tuzluca karayolu sel sularının getirdiği çamur ve balçıkla kapandı
YEREL HABERLER Iğdır-Tuzluca karayolu sel sularının getirdiği çamur ...
Başkanı Özat’tan Iğdır Eğitim Birsen Başkanına: ”Sendikacılık yapsaydın üyelerin hakkını savunsaydın”
YEREL HABERLER Başkanı Özat’tan Iğdır Eğitim Birsen Başkanına: ...
Cüce yarasa tekrar doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Cüce yarasa tekrar doğaya bırakıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.