Bitkin halde bulunan şahin tedavi altına alındı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Kula köyünde yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Tuzluca ilçesi Kula köyünde vatandaşlar bir şahin fark etti. Şahinin bitkin olduğunu gören vatandaşlar durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Köye giden ekipler şahinin bitkin düştüğünü gördü. Ekipler bakımı ve beslenmesi yapılmak üzere şahini teslim aldı. Şahinin bakımının tamamlanmasından sonra tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.