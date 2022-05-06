Tedavisi biten leylek doğaya bırakıldı

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Çarpma sonucu sol bacak ekleminde ödem oluşan leylek tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Iğdır Aralık Kerimbeyli köyünde bir vatandaş tarafından yaralı halde bir leylek bulundu. Vatandaşlar durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler tarafından teslim alınan leyleğin çarpma sonucu sol bacak ekleminde ödem oluştuğu tespit edildi. Tedavisi yapılan ve iyileşen leylek tekrar doğaya bırakıldı.

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